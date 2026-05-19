AjansHaber Gündem Dışişlerinden Yunanistan’a “tarihi istismar” tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik “Pontus” iddialarına ilişkin açıklama yaparak, bu söylemlerin siyasi kaygılarla tarihi çarpıtma girişimi olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Türkiye aleyhine dile getirdiği “Pontus” iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların hukuki temelden yoksun olduğu ve siyasi amaçlarla gündeme getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının, Türk milleti tarafından “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlandığı hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan’ın 1994 yılında kabul ettiği mevzuatla Türkiye aleyhine “Pontus” iddialarını eğitim sistemine taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“ ‘Megali Idea’ hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız ‘Pontus’ iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır.”

Açıklamada Yunan makamlarına yönelik tarihi çarpıtmama çağrısı da yer aldı. 1821 Tripoliçe olayları ve 1919 İzmir işgal girişimine atıf yapılan metinde şu ifadeler kullanıldı:

“Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu’daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır. Yunanistan’ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve iş birliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
