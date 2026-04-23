GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
19:58 Türkiye–Birleşik Krallık hattında yeni sayfa: Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı
19:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla sürüyor”
19:50 “Adaletin Yüzyılı” vizyonu: Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukların gözyaşlarını dindirmek için mücadele ediyoruz"
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de çocukları kabul etti
17:15 Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: Trump’tan “imha” emri
16:50 Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi
16:22 Bakan Çiftçi: “Rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı.

Yayınlama Tarihi:
Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilere geleceğe dair mesajlar vererek disiplin ve özgüven vurgusunda bulundu. TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen geleneksel programda, Külliye’de renkli ve samimi anlar yaşandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan öğrencilerle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı. Etkinlik sırasında duygusal anlar da dikkat çekti. Kırklareli’nde okuduğu şiirle tanınan Gülsu’nun ağabeyi, kardeşinin videosu izletilirken gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı, bunun üzerine genci yanına çağırarak sarıldı ve teselli etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladığı çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceğine dair umut ve inancını vurguladı. 

Çocukların taşıdığı potansiyele dikkat çeken Erdoğan, onların hayallerine sahip çıkmalarının önemine işaret etti:

“Burada şunu tüm kalbimle sizlere ifade etmek isterim: Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz.”

#Dünya / 23 Nisan 2026
Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi
Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi
#Gündem / 23 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Spor
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Gündem
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
Bakan Çiftçi: “Rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek”
Bakan Çiftçi: “Rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek”
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.