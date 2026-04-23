Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de çocukları kabul etti

Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilere geleceğe dair mesajlar vererek disiplin ve özgüven vurgusunda bulundu. TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen geleneksel programda, Külliye’de renkli ve samimi anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan öğrencilerle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı. Etkinlik sırasında duygusal anlar da dikkat çekti. Kırklareli’nde okuduğu şiirle tanınan Gülsu’nun ağabeyi, kardeşinin videosu izletilirken gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı, bunun üzerine genci yanına çağırarak sarıldı ve teselli etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladığı çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceğine dair umut ve inancını vurguladı.

Çocukların taşıdığı potansiyele dikkat çeken Erdoğan, onların hayallerine sahip çıkmalarının önemine işaret etti:

“Burada şunu tüm kalbimle sizlere ifade etmek isterim: Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz.”