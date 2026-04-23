Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, şehit ve gazi çocukları, çocuk hakları komite üyeleri ve bakanlık hizmetlerinden yararlanan ailelerin çocuklarını ağırladı.

Çocuklarla tanışarak bayramlarını kutlayan Göktaş, "Bugün sizin gününüz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizler sizler için çalışıyoruz. Yarın bu koltukların her birinde sizler olacaksınız. Yarın bu ülkenin bakanı, milletvekilleri, profesörleri, mühendisleri, astronotları sizin aranızdan çıkacak." ifadelerini kullandı.

Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. 23 Nisan’ın anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları şiirleri okuyan çocuklar, programa renk kattı.

Çocukların, dijital dünya ve sosyal medya düzenlemelerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Mahinur Özdemir Göktaş, güvenli internet kullanımına dikkat çekti.

Bakan Çiftçi: “Rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek”
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
Muğla’da 23 Nisan’da askeri gemiler ziyarete açıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Defne Bayraktaroğlu'na devretti
