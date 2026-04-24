Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca’da hafızlık icazet törenine katıldı

İmam hatip okulları ve Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cami girişinde tekbirlerle karşıladı. Törende öğrencilerin omuzlarında taşıdığı Türk ve Filistin bayraklı atkılar dikkat çekti.



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşr-ı Şerif okurken, merasim reisülkurra Mustafa Demirkan’ın dualarıyla devam etti.

Devlet protokolünün yoğun ilgi gösterdiği törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da yer aldı.

Programın ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazını kıldı. Namaz öncesinde irat edilen hutbe Türkçe, Arapça, İngilizce ve Japonca olmak üzere dört dilde verilerek uluslararası mesaj niteliği taşıdı.