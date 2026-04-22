Erdoğan–Steinmeier görüşmesi: İlişkileri güçlendirme ve barış vurgusu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son dönemde gerçekleştirilen üst düzey temasların iki ülke ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırdığını ifade ettiği aktarıldı. Erdoğan ayrıca, diplomatik kanalların sürekli açık tutulmasının ve iş birliği zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sınır ötesinde yaşanan çatışma ortamının Avrupa kıtası üzerindeki etkilerinin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin her koşulda çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. Bölgedeki savaşın Avrupa’yı giderek daha fazla zayıflatmaya başladığını ifade eden Erdoğan, sürece barış temelli bir yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışmanın yol açacağı zararın çok daha büyük boyutlara ulaşacağı uyarısında bulundu.