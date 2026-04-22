22:59 SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu
22:12 Erdoğan–Steinmeier görüşmesi: İlişkileri güçlendirme ve barış vurgusu
21:52 Rize’de heyelan: Operatör faciadan saniyelerle kurtuldu
21:52 Uşak’ta rüşvet ve yolsuzluk soruşturması: İl Başkanı ve Kulüp Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı
21:25 Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama
20:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra’ya gidiyor
19:34 NATO’dan Türk paraşütçülere övgü dolu paylaşım
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
AjansHaber Gündem Uşak’ta rüşvet ve yolsuzluk soruşturması: İl Başkanı ve Kulüp Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı

Uşak Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ile Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Yayınlama Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Uşak Belediyesi odaklı yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 29 kişiden 19’u hakkında tutuklama, 10’u hakkında ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderme yapıldı. Hakimlik, dosyadaki deliller ve suçlamaların ağırlığını değerlendirerek 16 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Siyaset ve spor camiasından isimler

Tutuklananlar arasında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek’in yanı sıra Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Ulaş Küçükakın ve Ümit Demir yer aldı. Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen kişi sayısı 16’ya ulaştı.

Adli kontrol kararı verilen şüpheliler

Soruşturma kapsamında hakimlik, geri kalan 13 şüpheli hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. “Rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarının merkezinde yer alan dosyada, teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

