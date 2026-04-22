AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’ye gerçekleştireceği kapsamlı çalışma ziyareti kapsamında başkent Londra’da mevkidaşı Yvette Cooper ile bir araya gelecek. 23-24 Nisan tarihlerinde yapılacak görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesinden savunma sanayii iş birliğine kadar kritik başlıklar masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İngiltere ziyareti kapsamında Yvette Cooper ile birlikte İngiltere Parlamentosu üyeleri ve üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacak. Fidan, ayrıca Oxford Üniversitesi’nde düzenlenecek bir etkinlikte hitap edecek ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Savunma ve ticarette kritik gündem

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek adımların öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor. Bakan Fidan’ın, ticaret hacmini artırması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin hızla tamamlanmasının önemine vurgu yapacağı ifade ediliyor. Savunma sanayii alanında ise özellikle Eurofighter Typhoontedarik sürecinin ardından ortaya çıkan güçlü siyasi iradenin öne çıkması bekleniyor. Fidan’ın ayrıca nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarındaki iş birliği imkanlarını da ele alacağı belirtiliyor.

Türk toplumunun sorunları gündemde

İngiltere’de yaşayan ve sayıları 500 bine yaklaşan Türk toplumunun meseleleri de ziyaretin önemli başlıklarından biri olacak. Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının süresiz oturum başvurularında yaşadıkları gecikmeleri ve bu durumun yol açtığı mağduriyetleri gündeme getirerek çözüm için ivedilikle adım atılması beklentisini dile getirecek.

Bölgesel ve küresel başlıklar ele alınacak

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaret kapsamında İran-ABD müzakereleri, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve Gazze’de kalıcı ateşkes süreci kapsamlı şekilde ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda adil barış çabaları ile Suriye’nin istikrarına yönelik diplomatik girişimlerin değerlendirileceği görüşmelerde, Avrupa Birliği’nin güvenlik girişimlerinin NATO ile eş güdüm içinde yürütülmesinin önemi de vurgulanacak.

