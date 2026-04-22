GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu

SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya’da öğrencilerle bir araya gelerek hem mesleklerini anlattı hem de havacılık deneyimlerini paylaştı.

Yayınlama Tarihi:
SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu

Antalya Valiliği himayelerinde ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Antalya Kültür Merkezinde düzenlenen programda SOLOTÜRK pilotları, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Etkinlikte Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir, savaş pilotluğu süreci ve SOLOTÜRK’teki görevlerine ilişkin deneyimlerini aktardı.

SOLOTÜRK’ün kuruluş amacına ve çalışma sistemine değinen Pilot Bakıcı, timin Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü yılına özel olarak 2011 yılında kurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2011 yılında Türk Hava Kuvvetlerimizin 100’üncü yılında kurulan ve Türk milletine armağan edilmiş bir takımız. 10 SOLOTÜRK pilotumuz var. Bizim çalışma sistemimiz usta çırak ilişkisine dayanıyor ama gösteri dünyası ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Türk pilotuna yakışır şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Sorumluluğumuz fazla, çünkü biz Türk milletini temsil ediyoruz. Amacımız, bayrağı devraldığımız yerden daha yukarıya taşımak.”

SOLOTÜRK’ün uçuş karakterine de değinen Bakıcı, gösteri uçuşlarının özel bir hassasiyet gerektirdiğini vurgulayarak, “Dünyada F-16’yı en yavaş uçuran ekip biziz. Çünkü bizim uçabildiğimiz hızın altında başka bir F-16 uçamıyor. F-16’nın tutunabildiği minimum süratte gösteri uçuşları yapıyoruz.” dedi.

#Gündem / 22 Nisan 2026
#Gündem / 22 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.