GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:59 SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu
22:12 Erdoğan–Steinmeier görüşmesi: İlişkileri güçlendirme ve barış vurgusu
21:52 Rize’de heyelan: Operatör faciadan saniyelerle kurtuldu
21:52 Uşak’ta rüşvet ve yolsuzluk soruşturması: İl Başkanı ve Kulüp Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı
21:25 Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama
20:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra’ya gidiyor
19:34 NATO’dan Türk paraşütçülere övgü dolu paylaşım
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, devlet kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı. Süreçte hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığını ifade eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adaletin güçlendirilmesine yönelik kararlılık mesajı verdi.

Yayınlama Tarihi:
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Valiliğinde önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantının, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı’nın başkanlığında yapıldığını belirten Gürlek, sürecin devletin tüm kurumlarının koordinasyonu içinde hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek, paylaşımında, soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta, adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”

RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.