Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Tunceli Valiliğinde önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantının, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı’nın başkanlığında yapıldığını belirten Gürlek, sürecin devletin tüm kurumlarının koordinasyonu içinde hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek, paylaşımında, soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta, adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı' kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”