İran Dışişleri Bakanı Arakçi, vize sorunu nedeniyle BM toplantısına katılamayacak

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekayi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak dış politika başlıklarına dair açıklamalarda bulundu.
BM ziyareti vize engeline takıldı
Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) toplantı için ABD’ye yapacağı ziyaretin mevcut şartlarda iptal edildiğini belirtti. Arakçi’nin ABD’ye gidememesinin gerekçesi olarak vize sorunu gösterildi.
