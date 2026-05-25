Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari Umut Altaş ABD’de hakim karşısında

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD’de yakalanmasının ardından yargı sürecine dahil edildi.
Altaş’ın 26 Mayıs Salı günü New York Güney Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
ICE süreci ve nakil planı
Manhattan’daki Federal Plaza’da teslim alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) bağlı bir gözlem merkezine nakledileceği öğrenildi.
Türkiye Adalet Bakanlığının yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar sonucunda iade sürecinin hızlandığı ifade ediliyor.
İade sürecinde kritik aşama
Mahkemede iade talebine ilişkin beyanı alınacak olan Umut Altaş’ın vereceği cevabın, Türkiye’ye gönderilme takvimini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.
Altaş’ın duruşmada Türkiye’ye iade edilmeyi kabul etme ihtimalinin de gündemde olduğu belirtiliyor.
Soruşturmanın geçmişi
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonelve koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun da bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı biliniyor.