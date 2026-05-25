25 Mayıs 2026 Pazartesi
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari Umut Altaş ABD’de hakim karşısında

Tunceli’de 2020 yılında kaybolduktan sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasının kilit isimlerinden firari Umut Altaş, ABD’de yakalanmasının ardından New York’ta ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İade sürecine ilişkin kritik beyanın davanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD’de yakalanmasının ardından yargı sürecine dahil edildi.

Altaş’ın 26 Mayıs Salı günü New York Güney Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

ICE süreci ve nakil planı

Manhattan’daki Federal Plaza’da teslim alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) bağlı bir gözlem merkezine nakledileceği öğrenildi.

Türkiye Adalet Bakanlığının yürüttüğü diplomatik ve hukuki temaslar sonucunda iade sürecinin hızlandığı ifade ediliyor.

İade sürecinde kritik aşama

Mahkemede iade talebine ilişkin beyanı alınacak olan Umut Altaş’ın vereceği cevabın, Türkiye’ye gönderilme takvimini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Altaş’ın duruşmada Türkiye’ye iade edilmeyi kabul etme ihtimalinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Soruşturmanın geçmişi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonelve koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun da bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı biliniyor.

