Şanlıurfa Birecik’te fırtına ve dolu: Caminin minaresi yıkıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Mezra Merkez Camisi’nin minaresi yıkıldı.
Yıkılma anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.