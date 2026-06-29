Amarok ile Scania modelleri İstanbul Park’ta buluştu

Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde faaliyet gösteren Volkswagen Ticari Araç ve Scania, ticari araç segmentindeki modellerini test sürüşü etkinliğinde bir araya getirdi.

TOSFED İstanbul Park tesislerinde düzenlenen etkinlikte Volkswagen Ticari Araç’ın Amarok modeli ile Scania’nın farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik kamyon ve çekici modelleri test edildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, hafif ticari araçlardan ağır vasıtaya uzanan geniş ürün gamını yakından inceleme ve araçları gerçek sürüş koşullarında deneyimleme imkanı buldu.

Ticari araçlar sahada deneyimlendi

Organizasyonda Volkswagen Ticari Araç’ın segmentindeki güçlü temsilcisi Amarok’un yanı sıra Scania’nın kamyon ve çekici modelleri öne çıktı.

Scania ve Volkswagen Ticari Araç markalarının, ticari araç müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren modelleri de etkinlik alanında sergilendi.

“Scania’nın gücünü sahada deneyimleme fırsatı bulduk”

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama Müdürü Ozan Akbal, Scania’nın çekici ve kamyon segmentindeki ürünlerinin verimlilik ve operasyonel kabiliyetlerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Scania'nın bugüne kadar ürettiği en gelişmiş, en verimli içten yanmalı motoru ve güç aktarma sistemini barındıran Super Serisi ile İnşaat ve Yol Kamyonlarımızın gücünü sahada tekrar deneyimleme fırsatı bulduk. Yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlayan ve emisyon değerleriyle taşımacılık operasyonları için yeni standartlar belirleyen Super modellerimizi ve İnşaat ve Yol Kamyon segmentinde hazır beton, damper ve mobil vinç uygulamalarına yönelik, müşteri ve pazar beklentilerini karşılayan ürünlerimizle sahadaydık. Müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda ürünlerimizin sağladığı operasyonel faydaları ve yenilikçi özellikleri daha yakından tanıtmaya devam edeceğiz.”

“Müşterilerimizin işine somut değer katmayı hedefliyoruz”

Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu da Doğuş Otomotiv çatısı altında yer alan iki ticari araç markasının oluşturduğu sinerjiye dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Bugün yalnızca bir test sürüşü etkinliği için bir araya gelmiyoruz. Aynı zamanda ticari araç dünyasının farklı ihtiyaçlarına, çeşitlenen kullanım senaryolarına ve sürekli gelişen müşteri beklentilerine ortak bir vizyonla yaklaştığımız özel bir deneyimi paylaşıyoruz. Müşterilerimizin iş yapış biçimlerini, günlük operasyonlarını ve sahadaki gerçek ihtiyaçlarını merkeze alıyor; geleceğe yönelik beklentilerini de bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Amacımız, yalnızca ürün sunan bir marka olmak değil, müşterilerimizin işine somut değer katan ve sürdürülebilir çözümler geliştiren güçlü bir iş ortağı olmaktır.”

Hafif ticariden ağır vasıtaya geniş ürün gamı

Volkswagen Ticari Araç ve Scania’nın ortak test sürüşü etkinliği, Doğuş Otomotiv’in ticari araçlara yönelik geniş ürün yaklaşımını ortaya koydu.

Hafif ticari araçtan ağır vasıtaya uzanan modellerin aynı organizasyonda buluşturulması, iki markanın farklı müşteri ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunma kabiliyetini gösterdi.