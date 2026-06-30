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AjansHaber Spor Paraguay, Almanya’yı seri penaltılarla eledi: Paraguay 1-1 Almanya

Paraguay, Almanya’yı seri penaltılarla eledi: Paraguay 1-1 Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Almanya’yı seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Paraguay, Almanya’yı seri penaltılarla eledi: Paraguay 1-1 Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay, Boston Stadı’nda karşı karşıya geldi. Faslı hakem Jalal Jayed’in yönettiği mücadelede normal süre ve uzatma bölümleri 1-1 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Paraguay, adını son 16 turuna yazdırdı.

Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Paraguay, 42. dakikada öne geçti. Almiron’un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza’nın sert ortasında Enciso kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlara giderken Paraguay 1-0 üstünlük sağladı.

İlk yarı, Paraguay’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya, 54. dakikada skora denge getirdi. Sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Havertz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ köşesinden filelerle buluştu ve skor 1-1 oldu.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanınca mücadele uzatmalara taşındı. Almanya, bu karşılaşmayla Dünya Kupası’nda 12 kez uzatmaya giden maç oynayan takım oldu. Almanya’yı 11’er maçla Arjantin ve İtalya, 10 maçla ise İngiltere takip ediyor.

Uzatma bölümünün 102. dakikasında Almanya’da Tah’ın kafa vuruşuyla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından Anton’un kaleci Gill’i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Almanya’ya 4-3 üstünlük kuran Paraguay, son 16 turuna yükseldi.

Almanya’nın kupa hasreti sürüyor 

Dünya Kupası’nda 12 yıl sonra yeniden şampiyonluk hedefleyen Almanya, turnuvaya son 32 turunda veda etti.

2018 ve 2022 Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayan Almanya, 2026’da ise son 32 turunda elenerek başarısız sonuçlarına bir yenisini ekledi.

1954, 1974, 1990 ve 2014’te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Panzerler, 2026’da 12 yıllık kupa hasretine son veremedi.

 

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