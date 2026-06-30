Fas, penaltılarla son 16 turu biletini aldı: Fas 1-1 Hollanda

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Monterrey Stadı’nda karşı karşıya geldi. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio’nun yönettiği mücadelede normal süre ve uzatma bölümleri 1-1 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında Hollanda’ya 3-2 üstünlük kuran Fas, adını son 16 turuna yazdırdı.

Fas, son 16 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda, 72. dakikada öne geçti. Kaleci Verbruggen’in orta sahaya gönderdiği topu Weghorst kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Summerville, ceza sahasına girdikten sonra Mazraoui’nin müdahalesine rağmen pozisyonu sürdürdü. Penaltı noktası civarında topla buluşan Gakpo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Hollanda 1-0 öne geçti.

Fas, 90+1. dakikada skoru dengeledi. Talbi’nin sol taraftan sağ ayakla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Diop, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı ve skor 1-1’e geldi.

Normal süre ve uzatma bölümünde eşitlik bozulmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Hollanda’nın gollerini Koopmeiners ile Weghorst kaydetti. Kluivert, Timber ve Summerville ise penaltı atışlarından yararlanamadı.

Fas’ta penaltı atışlarında Rahimi, Talbi ve Saibari topu filelere gönderirken, El Aynaoui ile Hakimi penaltıları gole çeviremedi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Fas, son 16 turuna yükselen taraf oldu.