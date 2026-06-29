2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasının “en”leri

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması tamamlandı.

Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası’nda, 12 grupta oynanan 72 maçın ardından son 32 turuna yükselen ekipler belli oldu. Grup aşaması; yüksek gol ortalaması, bireysel rekorlar, ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan ülkeler ve dikkat çeken istatistiklerle turnuva tarihindeki yerini aldı.

Grup aşaması 215 golle tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasında 215 gol atıldı. Bu sayı, Dünya Kupası tarihindeki grup aşamaları açısından yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Organizasyonda maç başına gol ortalaması yaklaşık 3 oldu. Katar 2022’de turnuva genelinde 172 gol atılırken, 2026 Dünya Kupası’nda bu sayı daha grup aşamasında geride bırakıldı.

Messi gol krallığında zirveye yerleşti

Grup aşamasının en skorer futbolcusu Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, J Grubu’nda oynanan 3 maçta 6 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Messi, Arjantin’in Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği ilk maçta hat-trick yaparak turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, Avusturya karşısında da sahneye çıkarak 38 ve 90+5. dakikalarda kaydettiği gollerle Arjantin’e 2-0’lık galibiyeti getirdi.

Grubun son maçında Ürdün karşısına çıkan Arjantin, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3’te 3 yaptı. Messi, bu mücadelede de 80. dakikada frikikten attığı golle turnuvadaki gol sayısını 6’ya yükseltti.

Arjantin’in grup aşamasında attığı 8 golün 6’sına imza atan Messi, hem takımının liderliğinde başrol oynadı hem de bireysel performansıyla turnuvanın ilk bölümüne damga vurdu.

Asist krallığında üçlü zirve

Grup aşamasında asist krallığı yarışında 3 futbolcu zirveyi paylaştı.

Brezilyalı Bruno Guimaraes, İsveçli Alexander Isak ve Fransız Michael Olise, 3’er asistle grup aşamasının en çok asist yapan futbolcuları oldu.

Dünya Kupası tarihinin en golcüsü Messi oldu

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında sadece turnuvanın değil, organizasyon tarihinin de en dikkat çeken ismi oldu.

Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde 19 gole ulaşarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Messi, bu alanda 16 golle zirvede yer alan Almanya’nın eski futbolcusu Miroslav Klose’yi geride bıraktı.

Messi ayrıca üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti.

En yaşlı hat-trick Messi’den geldi

Messi, grup aşamasında bir başka rekoru daha kırdı.

Arjantinli yıldız, 38 yaş 357 günle Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu. Messi, bu alanda 2018 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı 33 yaş 130 günlükken hat-trick yapan Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı.

Ronaldo’dan tarihi başarı

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda da gol sevinci yaşayarak tarihe geçti.

Portekizli yıldız, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları’nda gol atan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 10’a çıkararak Portekiz’in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını da aldı.

İngiltere’nin Dünya Kupası gol rekoru Kane’e geçti

Harry Kane de grup aşamasında ülke tarihine geçti.

İngiliz futbolcu, Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 11’e çıkararak Gary Lineker’ı geride bıraktı ve İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu oldu.

En çok gol atan takımlar: Fransa, Almanya ve Hollanda

Grup aşamasının en skorer takımları Fransa, Almanya ve Hollanda oldu.

Üç ekip de 3 maçlık grup sürecinde 10’ar kez rakip fileleri havalandırarak turnuvanın ilk bölümünün en skorer takımları arasında zirveyi paylaştı.

Fransa, I Grubu’nda sergilediği etkili hücum performansıyla dikkati çekerken, Almanya E Grubu’nda, Hollanda ise F Grubu’nda 10 gole ulaştı. Bu takımlar, grup aşamasında maç başına 3 golün üzerinde ortalama yakalayarak eleme turları öncesi hücum güçlerini ortaya koydu.

Gol atamayan tek takım Panama oldu

Grup aşamasında 48 ülkenin 47’si gol sevinci yaşadı.

L Grubu’nda mücadele eden Panama, 3 maç sonunda rakip fileleri havalandıramadı. Panama, grup aşamasını gol atamadan tamamlayan tek takım oldu.

Savunmada zirve İspanya ve Meksika’nın

Grup aşamasında savunma performansıyla öne çıkan takımlar İspanya ve Meksika oldu.

İspanya H Grubu’nda, Meksika ise A Grubu’nda oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapattı. İki ekip, grup aşamasını gol yemeden tamamlayarak turnuvanın ilk bölümünde savunma disipliniyle dikkati çekti.

H Grubu’nu lider tamamlayan İspanya, 3 maçta 7 puan toplarken rakiplerine gol izni vermedi. Ev sahibi ülkelerden Meksika da A Grubu’nu 3’te 3 yaparak lider bitirdi ve 9 puana ulaşırken kalesinde gol görmedi.

Tunus ve Irak kalesinde 12’şer gol gördü

Grup aşamasında savunmada en çok zorlanan takımlar Tunus ve Irak oldu.

Tunus, F Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kaybederken kalesinde 12 gol gördü. Irak da I Grubu’nda puan alamadan turnuvaya veda etti ve 3 maçta 12 gol yedi.

İki ekip, grup aşamasında kalesinde en fazla gol gören takımlar olarak turnuvanın ilk bölümünde savunma performansıyla olumsuz yönde öne çıktı.

Kalede rekor performans Eloy Room’dan geldi

Curaçao kalecisi Eloy Room, Ekvador karşısında yaptığı kurtarışlarla grup aşamasının en dikkat çeken kaleci performanslarından birine imza attı.

Room, Curaçao’nun Ekvador ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada 16 kurtarış yaptı. Bu performans, 90 dakikalık Dünya Kupası maçları içinde kayda geçen en yüksek kurtarış performansı olarak öne çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın en genç ismi Gilberto Mora oldu

2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer alan en genç futbolcu Meksikalı Gilberto Mora oldu.

Turnuva başlangıcında 17 yaş 240 günlük olan Mora, organizasyonun en genç ismi olarak dikkati çekti. Meksika kadrosunda yer alan genç futbolcu, 48 takımlı yeni formatta düzenlenen turnuvanın gelecek vadeden oyuncuları arasında öne çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın en yaşlı ismi Craig Gordon oldu

Turnuvanın en yaşlı futbolcusu İskoçya kalecisi Craig Gordon oldu.

Turnuva başlangıcında 43 yaş 162 günlük olan Gordon, 2026 Dünya Kupası’nın en tecrübeli oyuncusu olarak kadrolarda yer aldı.

Messi, Ronaldo ve Ochoa’dan 6. Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası, bazı yıldızlar için tarihi bir katılım anlamı taşıdı.

Lionel Messi (Arjantin), Cristiano Ronaldo (Portekiz) ve Guillermo Ochoa (Meksika), 6. Dünya Kupası kampanyalarıyla turnuva tarihinde öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Dünya Kupası’na ilk kez katılan ülkeler

Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Ürdün ve Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası’yla organizasyon tarihinde ilk kez sahne aldı.

Bu ülkeler arasında Yeşil Burun Adaları, grup aşamasındaki performansıyla öne çıktı. Afrika temsilcisi, ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda grubunu yenilgisiz tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Arjantin’in rakibi oldu.

“Son dans” adayları sahnede

2026 FIFA Dünya Kupası, birçok tecrübeli yıldız için kariyerlerinin son büyük turnuvası olabilir.

Lionel Messi (Arjantin, 39), Cristiano Ronaldo (Portekiz, 41), Luka Modric (Hırvatistan, 40), Manuel Neuer (Almanya, 40), Edin Dzeko (Bosna Hersek, 40), Guillermo Ochoa (Meksika, 40), Craig Gordon (İskoçya, 43) ve Vozinha (Yeşil Burun Adaları, 40), yaşları ve kariyerlerinin geldiği nokta itibarıyla turnuvanın dikkat çeken tecrübeli futbolcuları arasında yer aldı.

En çok gol atılan grup: I Grubu

Grup aşamasında en fazla gol I Grubu’nda atıldı.

Fransa, Norveç, Senegal ve Irak’ın yer aldığı grupta toplam 27 gol kaydedildi. Fransa 10 golle grubun en skorer takımı olurken, Norveç ve Senegal 8’er kez fileleri havalandırdı. Irak ise grup aşamasını 1 golle tamamladı.

En az gol atılan grup: H Grubu

Grup aşamasında en az gol H Grubu’nda kaydedildi.

İspanya, Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı grupta toplam 11 gol atıldı. İspanya, grup aşamasını kalesinde gol görmeden tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Yeşil Burun Adaları da ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda grubunu yenilgisiz tamamladı ve adını son 32’ye yazdırdı.

En farklı galibiyetlerde Almanya ve Kanada öne çıktı

Grup aşamasının en farklı galibiyetleri 6 farkla geldi.

Almanya, E Grubu’ndaki ilk maçında Curaçao’yu 7-1 mağlup etti. Kanada ise B Grubu’nda Katar karşısında 6-0 kazanarak turnuva tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı.

En çok faul yapan takım Haiti oldu

Grup aşamasında en çok faul yapan takım Haiti oldu.

Turnuvanın ilk bölümünde toplam 1.604 faul yapılırken, Haiti 55 faulle bu alanda zirvede yer aldı. C Grubu’nda mücadele eden Haiti, grup aşamasının en fazla faul yapan takımı olarak dikkati çekti.

En çok sarı kart Paraguay’a çıktı

Grup aşamasında en çok sarı kart gören takım Paraguay oldu.

Turnuvanın ilk bölümünde hakemler toplam 180 sarı kart gösterirken, Paraguay 8 sarı kartla bu alanda zirvede yer aldı.

En çok kırmızı kart Güney Afrika’ya çıktı

Grup aşamasında toplam 10 kırmızı kart gösterildi.

Güney Afrika, 2 kırmızı kartla turnuvanın ilk bölümünde en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Güney Afrika’nın iki kırmızı kartı da Meksika karşısında oynanan açılış maçında geldi.

Bu karşılaşmada Güney Afrika’da 50. dakikada Sithole, 84. dakikada ise Zwane kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dick Advocaat, Dünya Kupası tarihine geçti

Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında turnuva tarihine geçti.

78 yaş 271 günlük Advocaat, Dünya Kupası tarihinde görev yapan en yaşlı teknik direktör oldu.

Son 32 turu heyecanı başladı

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda eleme heyecanı başladı.

Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele ettiği turnuvada, 12 grupta ilk 2 sırayı alan 24 takım doğrudan son 32 turuna yükseldi. Bu takımlara, grup aşamasını en iyi üçüncüler arasında tamamlayan 8 ekip daha katıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsveç, Ekvador, Gana, Bosna Hersek, Cezayir, Paraguay ve Senegal, en iyi üçüncü kontenjanından son 32 turuna yükselen takımlar oldu.

Böylece 72 maçlık grup aşamasının ardından son 32 turu eşleşmeleri netleşti.

Dünya Kupası’nda eleme takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının ardından oynanacak eleme turlarının takvimi şu şekilde:

Son 32 Turu: 28 Haziran - 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 - 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 - 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 - 15 Temmuz 2026

3.’lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final Maçı: 19 Temmuz 2026