A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti

Los Angeles Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 2-1 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan’ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Milli takımın galibiyet golü uzatma dakikalarında Kaan Ayhan’dan geldi.
İlk galibiyet son maçta geldi
Gruptaki ilk iki maçını kaybeden Türkiye, ABD karşısında aldığı galibiyetle turnuvadaki ilk puanlarını kazandı ve Dünya Kupası’nı 3 puanla tamamladı.
ABD ise 6 puanla grubunu lider tamamlayarak son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.
Dünya Kupası’ndaki ilk gol Arda Güler’den
A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk golünü Arda Güler kaydetti. Genç yıldız, Barış Alper Yılmaz’ın pasında 10. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
Arda’dan rekor
Arda Güler, 21 yaş 120 günlükken attığı golle Türkiye’nin Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etti.
Genç oyuncu, 2002 Dünya Kupası’nda 21 yaş 275 günlükken gol atan Emre Belözoğlu’nu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.
Kaan Ayhan son sözü söyledi
Milli takımın ikinci golü 31. dakikada Orkun Kökçü’den gelirken, karşılaşmaya sonradan dahil olan Kaan Ayhan 90+8’inci dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.
Los Angeles Stadı’ndaki mücadeleyi 70 bin 492 futbolsever takip etti.