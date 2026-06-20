Türkiye ve Haiti Dünya Kupası’na veda etti

ABD 2-0 Avustralya

D Grubu’nda ABD ile Avustralya, Lumen Field Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi ABD 2-0 kazandı. ABD, 11. dakikada Burgess’in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Freeman’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve ABD sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla ABD puanını 6’ya yükseltirken, Avustralya 3 puanda kaldı.

İskoçya 0-1 Fas

C Grubu’nda İskoçya ile Fas, Boston Stadı’nda karşılaştı. TSİ 01.00’de başlayan mücadeleyi Fas 1-0 kazandı. Fas, 2. dakikada Ismael Saibari’nin golüyle öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde İskoçya beraberlik golünü bulamadı ve Fas sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fas puanını 4’e yükseltirken, İskoçya 3 puanda kaldı.

Brezilya 3-0 Haiti

C Grubu’nda Brezilya ile Haiti, Philadelphia Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 03.30’da başlayan mücadeleyi Brezilya 3-0 kazandı. Brezilya, 23. dakikada Matheus Cunha’nın golüyle öne geçti. Cunha, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. İlk yarının uzatma bölümünde Vinicius Junior, 45+3. dakikada skoru 3-0’a getirdi. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Haiti, Dünya Kupası’na veda etti.

Türkiye 0-1 Paraguay

D Grubu’nda A Milli Futbol Takımı, San Francisco Bay Area Stadı’nda Paraguay ile karşı karşıya geldi. TSİ 06.00’da başlayan mücadeleden Paraguay 1-0 galip ayrıldı. Paraguay, 2. dakikada Matias Galarza’nın kaydettiği golle öne geçti. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Paraguaylı Miguel Almiron, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda skor değişmedi. A Milli Futbol Takımı, Paraguay’a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası’na veda etti.