20 Haziran 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:29 Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
22:46 Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire’de Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı
19:57 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularında süre uzatıldı
17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır”
AjansHaber Spor Türkiye ve Haiti Dünya Kupası’na veda etti

Türkiye ve Haiti Dünya Kupası’na veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 19 Haziran maçları tamamlandı. Günün 4 karşılaşmasında ABD, Fas, Brezilya ve Paraguay rakiplerini mağlup etti. C Grubu’nda Haiti, Brezilya’ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, D Grubu’nda A Milli Futbol Takımı da Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle Dünya Kupası defterini kapattı.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye ve Haiti Dünya Kupası’na veda etti

ABD 2-0 Avustralya

D Grubu’nda ABD ile Avustralya, Lumen Field Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 22.00’de başlayan mücadeleyi ABD 2-0 kazandı. ABD, 11. dakikada Burgess’in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Freeman’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve ABD sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla ABD puanını 6’ya yükseltirken, Avustralya 3 puanda kaldı. 

İskoçya 0-1 Fas

C Grubu’nda İskoçya ile Fas, Boston Stadı’nda karşılaştı. TSİ 01.00’de başlayan mücadeleyi Fas 1-0 kazandı. Fas, 2. dakikada Ismael Saibari’nin golüyle öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde İskoçya beraberlik golünü bulamadı ve Fas sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fas puanını 4’e yükseltirken, İskoçya 3 puanda kaldı. 

Brezilya 3-0 Haiti

C Grubu’nda Brezilya ile Haiti, Philadelphia Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 03.30’da başlayan mücadeleyi Brezilya 3-0 kazandı. Brezilya, 23. dakikada Matheus Cunha’nın golüyle öne geçti. Cunha, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. İlk yarının uzatma bölümünde Vinicius Junior, 45+3. dakikada skoru 3-0’a getirdi. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Haiti, Dünya Kupası’na veda etti. 

Türkiye 0-1 Paraguay

D Grubu’nda A Milli Futbol Takımı, San Francisco Bay Area Stadı’nda Paraguay ile karşı karşıya geldi. TSİ 06.00’da başlayan mücadeleden Paraguay 1-0 galip ayrıldı. Paraguay, 2. dakikada Matias Galarza’nın kaydettiği golle öne geçti. Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Paraguaylı Miguel Almiron, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda skor değişmedi. A Milli Futbol Takımı, Paraguay’a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası’na veda etti.

#2026 Dünya Kupası
#2026 Fıfa Dünya Kupası
Dünya Kupası’na erken veda: Türkiye 0-1 Paraguay
Dünya Kupası’na erken veda: Türkiye 0-1 Paraguay
#Spor / 20 Haziran 2026
Dünya Kupası’nda ev sahipleri geceye damga vurdu
Dünya Kupası’nda ev sahipleri geceye damga vurdu
#Spor / 19 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na puansız başladı
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na puansız başladı
Sarı-lacivertliler golcüsüne kavuştu: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe’de
Sarı-lacivertliler golcüsüne kavuştu: Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
Türkiye-Paraguay maçının hakem kadrosu açıklandı
Türkiye-Paraguay maçının hakem kadrosu açıklandı
Dünya
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
Dünya Kupası’nda İngiltere’den gollü başlangıç
Dünya Kupası’nda İngiltere’den gollü başlangıç
Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi başladı
Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi başladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.