20 Haziran 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:29 Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
22:46 Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire’de Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı
19:57 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularında süre uzatıldı
17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır”
AjansHaber Gündem Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularında süre uzatıldı

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularında süre uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tanınan sürenin 26 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularında süre uzatıldı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 26 Haziran mesai bitimine kadar yapabileceği belirtildi.

CENTCOM: “Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açık”
CENTCOM: “Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açık”
#Dünya / 20 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır”
#Gündem / 20 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
Dünya
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
İran duyurdu: Hürmüz Boğazı kapatılacak
İran duyurdu: Hürmüz Boğazı kapatılacak
Bakan Çiftçi, öğrencileri sınava ulaştıran ekiplere teşekkür etti
Bakan Çiftçi, öğrencileri sınava ulaştıran ekiplere teşekkür etti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.