Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvurularında süre uzatıldı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 26 Haziran mesai bitimine kadar yapabileceği belirtildi.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 26 Haziran mesai bitimine kadar yapabileceği belirtildi.
CENTCOM: “Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açık”
#Dünya / 20 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır”
#Gündem / 20 Haziran 2026
Yorumlar