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AjansHaber Gündem İran duyurdu: Hürmüz Boğazı kapatılacak

İran duyurdu: Hürmüz Boğazı kapatılacak

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin mutabakat kapsamında üstlendiği sorumlulukları yerine getirmediğini ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarını sürdürdüğünü belirterek Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı.

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İran duyurdu: Hürmüz Boğazı kapatılacak

İran devlet televizyonu, Merkez Karargahı’nın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD’nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiği, İsrail’in de Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını devam ettirerek ateşkesi sürekli ihlal ettiği ve bölgeden çekilmediği ifade edildi. Bu gerekçelerle Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, kararın ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı atılan ilk adım olduğu belirtilerek, "Saldırganlık devam ederse, düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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