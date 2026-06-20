İran duyurdu: Hürmüz Boğazı kapatılacak

İran devlet televizyonu, Merkez Karargahı’nın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD’nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiği, İsrail’in de Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını devam ettirerek ateşkesi sürekli ihlal ettiği ve bölgeden çekilmediği ifade edildi. Bu gerekçelerle Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, kararın ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı atılan ilk adım olduğu belirtilerek, "Saldırganlık devam ederse, düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır." ifadesi kullanıldı.