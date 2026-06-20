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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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