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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi, öğrencileri sınava ulaştıran ekiplere teşekkür etti

Bakan Çiftçi, öğrencileri sınava ulaştıran ekiplere teşekkür etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalma ihtimali bulunan öğrencileri sınav merkezlerine ulaştıran ekipler için teşekkür mesajı yayımladı.

Yayınlama Tarihi:
Bakan Çiftçi, öğrencileri sınava ulaştıran ekiplere teşekkür etti

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin sadece güvenliği sağlamadığını, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında olmayı da görev bildiğini ifade etti.

Sınavın herhangi bir aksaklık yaşanmadan yapılması için görev başında bulunan İçişleri Bakanlığı personelinin, bu süreçte öğrencilerin imdadına yetiştiğini aktaran Bakan Çiftçi, şu açıklamalarda bulundu:

"YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve zamanla yarışan evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti. Gençlerimizin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için tüm ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle görev yaptı. Bu süreçte, bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, gayretlerini başarıyla, hayallerini de hayırlı bir istikballe taçlandırsın."

 

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