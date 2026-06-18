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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi: "5 ayda 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildi"

Bakan Çiftçi: "5 ayda 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildi"

Gölbaşı Vilayetler Evi’nde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koordinasyonunda bazı AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Çiftçi: "5 ayda 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirildi"

İçişleri Bakanı Çiftçi, organize suç, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin verileri paylaştı. Çiftçi, yılın ilk 5 ayında 382 suç çetesine yönelik 952 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi, 1 Ocak-31 Mayıs döneminde organize suç, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi ayrıca yeni nesil suç örgütlerinin dijitalleşen yapısına dikkat çekerek, bu yapıların sosyal medya ve internet üzerinden faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

“Yeni nesil suç örgütleri dijital yöntemler kullanıyor”

Söz konusu suç örgütlerinin interneti yoğun şekilde kullandıklarını ve ilanlarını bu mecra üzerinden verdiklerini söyleyen Çiftçi, “Suç gelirlerinde yine dijital platformları kullanıyorlar, sosyal medya üzerinden eleman devşiriyorlar. Üst yönetimin dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik eleman kiralayabiliyorlar. Bilinen şekliyle merkezleri yok. Herhangi bir etik, ilke, ‘racon’, ahlak gibi kurallara kendilerine bağlı hissetmiyorlar. Yaş ortalamaları oldukça düşük, hızlı zengin olma gibi hedefleri var.” diye konuştu.

Suç örgütlerinin yapısal özellikleri

Suç örgütlerinin sosyolojik ve yapısal özelliklerine değinen Çiftçi, örgütlerin düşük yaş ortalamasına ve zayıf bağlara sahip olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Aile bağları zayıf, suç geçmişi olan, genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar. Giyinme ve yaşam tarzları değişti. Reklam ve gösteriş peşinde koşuyorlar. Eylem tarzları değişti. Tek kullanımlık adam buluyorlar ve onların eliyle eylem yapıyorlar. Yabancı GSM hattı kullanma gibi bir uygulamaları var. Hızlı düşman ediniyorlar. Bazen birbirleriyle de çatıştıkları olabiliyor.”

“382 çete, 952 operasyon”

Geçen yıl 337 organize suç örgütüne yönelik 836 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Çiftçi, şöyle devam etti:
“Burada bazen bir suç örgütü çetesinde birden fazla operasyon yapıldığı için sayılar bu şekilde görünüyor. 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız.”

Kaçakçılıkla mücadelede 3 milyar liralık kayıp önlendi

Kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin çalışmaları da değerlendiren Çiftçi, vergi kaybının önlenmesine yönelik önemli bir başarı elde edildiğini belirterek, bu yılki operasyonlar sayesinde 3 milyar 32 milyon liralık kaybın önüne geçildiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede yoğun operasyonlar

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Çiftçi, operasyon sayılarındaki artışa dikkat çekti.

Çiftçi, bu yıl gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrol kaydıyla serbest bırakma olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300 bin bandında kişi var. Bunların neredeyse 3’te 1’i uyuşturucuyla, uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyenlerden oluşuyor.”

Geçen yılın 5 aylık döneminde 17,3 ton uyuşturucu, 63 milyon uyuşturucu hap ve 14,7 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini söyleyen Çiftçi, bu yıl 20,2 ton uyuşturucu madde, 69 milyon hapın ele geçirildiğini dile getirdi.

“Topyekun mücadele gerekiyor”

Uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu olduğunu vurgulayan Çiftçi, toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bunu önlemek için bakanlıklarımızın tüm birimleri kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu sadece kolluk kuvvetlerinin mücadelesiyle başarıya ulaşılabilecek bir mücadele değil. Burada ailelerin üzerine düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, devletin diğer kurumlarının yapması gereken işler var. Topyekun bir mücadele neticesinde bunun başarıya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz.”

Bakan Çiftçi, farkındalık çalışmalarına da dikkat çekerek, bu yıl 3 milyon kişiye ulaşıldığını ve bugüne kadar toplam 37 milyon vatandaşın bilgilendirme programlarına dahil edildiğini aktardı.

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