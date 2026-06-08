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AjansHaber Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi: "Türkiye’nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güvendir"

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Türkiye’nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güvendir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından CSO Ada Ankara’da düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı’na katılarak gençlerle bir araya geldi. Türkiye’nin medeniyet birikimi, gençliğin gelecekte üstleneceği sorumluluklar ve Türkiye’nin uluslararası alandaki duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, Filistin meselesi başta olmak üzere mazlum coğrafyalara yönelik hassasiyetlerinin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Editör
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İçişleri Bakanı Çiftçi: "Türkiye’nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güvendir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı’nda yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze konusundaki hassasiyetlerinden taviz vermeyeceklerini belirterek, “Gazze’de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar çıkacaktır ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.” dedi.

“Büyük bir medeniyetin varisleriyiz”

Programda konuşan Çiftçi, “Bizler, ilim, irfan ve hikmet yolunda yürüyen büyük bir medeniyetin varisleriyiz.” ifadesini kullanarak, İslam medeniyetinin asırlar boyunca büyüdüğünü belirtti.

Kürsülerin, fikir meydanlarının Türkiye tarihinde çok anlamlı bir karşılığının bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1972’de İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisiyken katıldığı bir münazara yarışmasında arkadaşlarıyla birlikte birincilik kazandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lise kürsüsünde başlayan sözlerinin, yıllar sonra devletin kürsüsünde, dünya kürsülerinde, hakikati haykıran bir liderlik duruşuna dönüştüğünü aktaran Çiftçi, bunun Davos’ta “One minute” Birleşmiş Milletler kürsüsünde ise “Dünya beşten büyüktür” olduğunu ifade etti.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu seslenişlerinin küresel adaletsizliğe karşı güçlü bir vicdan çağrısı olarak tarihe geçtiğini belirterek, Türkiye’nin artık kendi içine kapanan bir ülke olmadığını, hakkı savunan, adaleti dillendiren, insanlık adına cümle kuran büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Gençlere, bu durumdan büyük bir pay çıkarmaları önerisinde bulunan Çiftçi, “Bugün savunduğunuz her fikir, yarın milletinize hizmet edecek büyük bir iddianın ilk adımı olabilir. Bugün gösterdiğiniz cesaret, yarın Türkiye’nin sesi olacak bir duruşa dönüşebilir.” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır”

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle büyük dönüşümler yaşadığını, artık kendi gücüne yaslanan, kendi istikametini çizen bir Türkiye’nin var olduğunu dile getirdi.

“Türkiye Yüzyılı vizyonu ile büyük ve güçlü Türkiye idealine yürüdüklerini vurgulayan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır. Fikir sahibi gençlerin, ahlaklı ve donanımlı gençlerin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, imanına sahip çıkan, ailesine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, devletine sahip çıkan gençlerin yüzyılıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, gençlikten beklentilerinin büyük olduğunu belirterek, mazlumların da Türkiye’den beklentisinin büyük olduğunu aktardı.

“Türkiye’nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güvendir”

Başta Filistin ile Gazze olmak üzere gönül coğrafyasının her köşesinde Türkiye’nin sözünün umutla takip edildiğine dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

“Çünkü Türkiye’nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin’e olan hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıkacaktır. Kudüs’e olan bağımızdan rahatsız olanlar çıkacaktır. Gazze’de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar çıkacaktır ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs’ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin’in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze’nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda Filistin’in hakkını, Gazze’nin mazlumlarını, Kudüs’ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.”

Gençlerin huzuru ve güvenliği vurgusu

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak gençlerin huzur içinde okuyabildiği, güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için, gece gündüz demeden çalışacaklarını bildirdi.

Üniversitelerden şehirlere, dijital dünyadan sokaklara kadar her alanda gençlerin yolunu açma, Türkiye’nin huzurunu tahkim etme gayesini taşıdıklarını belirten Çiftçi, “Sizler ilimle, fikirle, ahlakla ve üretimle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken bizler de huzur ve güven zeminini güçlendirmek için canla başla çalışacağız.” ifadesini kullandı.

Finalist öğrencilere umre müjdesi

Bakan Çiftçi, konuşmaların ardından yarışmada birinci olan öğrencilere ödüllerini takdim etti. Çiftçi, birinci olan öğrencilerin umreye gönderileceğini anımsatarak, finale kalan diğer öğrencileri de umreye kendilerinin göndereceğini açıkladı.

Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı’na, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bazı milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

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