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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi: “Yıl sonuna kadar tüm sahipsiz hayvanları bakım evlerine alacağız”

Bakan Çiftçi: “Yıl sonuna kadar tüm sahipsiz hayvanları bakım evlerine alacağız”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmaları AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdikleri toplantıda kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

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Bakan Çiftçi: “Yıl sonuna kadar tüm sahipsiz hayvanları bakım evlerine alacağız”

Bakan Çiftçi, vatandaşların güvenliği, hayvan refahının korunması ve şehirlerde sürdürülebilir bir yaşam düzeninin tesis edilmesi amacıyla bakım evleri ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların ülke genelinde devam ettiğini söyledi.

Toplama oranı yüzde 83’e ulaştı

Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının 51 ilin tamamında ve Türkiye genelinde yüzde 83 oranında toplanarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını ifade etti.

30 büyükşehirde toplama oranının yüzde 74’e çıktığını kaydeden Çiftçi, Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta toplama işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Şehirlerde son durum

Bakan Çiftçi, Ankara’da toplama oranının yüzde 99, Van ve Malatya’da yüzde 91, Muğla’da yüzde 89, Tekirdağ’da yüzde 87, Samsun’da yüzde 82, Trabzon’da yüzde 80, Hatay’da yüzde 76, Kocaeli’de yüzde 71, Antalya’da yüzde 68, Adana’da yüzde 64, Eskişehir’de yüzde 59, Bursa’da yüzde 58, İstanbul’da yüzde 49, Aydın’da yüzde 47, Ordu’da yüzde 38, İzmir’de yüzde 35 ve Diyarbakır’da yüzde 27 seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

“Kalıcı sistemi hayata geçireceğiz”

Çiftçi, mülki idare amirleri, ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerle güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Hedefimiz; yıl sonuna kadar sahipsiz hayvanların tamamının uygun bakım evlerine ve doğal yaşam alanlarına alınmasını sağlayarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayvanların yaşam hakkını birlikte koruyan kalıcı bir sistemi hayata geçirmektir.” dedi.

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