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AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanlığından AP’nin Türkiye Raporu’na tepki

Dışişleri Bakanlığından AP’nin Türkiye Raporu’na tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu’na tepki göstererek, raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığından AP’nin Türkiye Raporu’na tepki

Açıklamada, raporun bazı AP üyelerinin ideolojik yaklaşımlarını yansıtan siyasi bir gündem doğrultusunda hazırlandığı ifade edilerek, Türkiye-Avrupa Birliğiilişkilerinin stratejik öneminin arttığı bir dönemde mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı vurgulandı.

Bakanlık, “Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türk yargısı hiçbir müdahaleye açık değildir”

Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçlerin çarpıtıldığı belirtilen açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasının kesin bir dille reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Avrupa Parlamentosundan beklentilerinin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ve yapıcı bir zeminde ilerlemesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsenmesi olduğunu bildirdi.

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