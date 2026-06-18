19 Haziran 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:41 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti
21:19 Bakan Uraloğlu: “Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından birini tamamladık”
17:48 Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 8 ismin testi pozitif çıktı
13:15 Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi başladı
AjansHaber Gündem İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması iddiasında 2 gözaltı

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması iddiasında 2 gözaltı

İstanbul Maltepe’de evinin önünden kaçırıldığı öne sürülen Erhan Karaal olayına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Karaal’ın ayrıca İBB iddianamesinde 1 milyar 571 milyon TL’yi aşan kamu zararıyla bağlantılı eylemler arasında yer aldığı iddia edildi.

Yayınlama Tarihi:
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması iddiasında 2 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın 17 Haziran 2026’da Maltepe’deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluk birimlerine talimat verildiğini açıkladı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

İddianamedeki suçlamalar gündemde

Olayın ardından Karaal hakkında hazırlanan İBB iddianamesine ilişkin detaylar da kamuoyuna yansıdı. İddialara göre Karaal’ın, “örgüt üyesi” olarak yer aldığı ve 12 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

İddianamede, bazı ihalelerin usule aykırı şekilde devredildiği ve bu süreçlerde kamu zararının oluştuğu iddia edildi. Tekil dosyalar üzerinden hesaplanan zararların toplamının 1 milyar 571 milyon TL’yi aştığı ileri sürüldü.

Kamu zararına ilişkin iddialar

İddianamede yer aldığı belirtilen eylemlerde; farklı ihaleler üzerinden milyonlarca liralık kamu zararının oluştuğu, süreçte bazı firmalara usulsüz devirler yapıldığı ve bu işlemlerde Karaal’ın da sorumlular arasında gösterildiği iddia edildi.

Soruşturma ve adli sürecin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 8 ismin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 8 ismin testi pozitif çıktı
#Gündem / 18 Haziran 2026
Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Gündemde İran, terörle mücadele ve NATO Zirvesi var
Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Gündemde İran, terörle mücadele ve NATO Zirvesi var
#Gündem / 18 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
Gündem
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
Gündem
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
AB’den Atina’ya Türkiye mesajı: “Savunmada Türkiye’ye ihtiyacımız var”
AB’den Atina’ya Türkiye mesajı: “Savunmada Türkiye’ye ihtiyacımız var”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.