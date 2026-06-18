İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması iddiasında 2 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın 17 Haziran 2026’da Maltepe’deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluk birimlerine talimat verildiğini açıkladı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

İddianamedeki suçlamalar gündemde

Olayın ardından Karaal hakkında hazırlanan İBB iddianamesine ilişkin detaylar da kamuoyuna yansıdı. İddialara göre Karaal’ın, “örgüt üyesi” olarak yer aldığı ve 12 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

İddianamede, bazı ihalelerin usule aykırı şekilde devredildiği ve bu süreçlerde kamu zararının oluştuğu iddia edildi. Tekil dosyalar üzerinden hesaplanan zararların toplamının 1 milyar 571 milyon TL’yi aştığı ileri sürüldü.

Kamu zararına ilişkin iddialar

İddianamede yer aldığı belirtilen eylemlerde; farklı ihaleler üzerinden milyonlarca liralık kamu zararının oluştuğu, süreçte bazı firmalara usulsüz devirler yapıldığı ve bu işlemlerde Karaal’ın da sorumlular arasında gösterildiği iddia edildi.

Soruşturma ve adli sürecin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.