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AjansHaber Dünya CENTCOM: “Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açık”

CENTCOM: “Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açık”

ABD ordusu, İran’ın İsrail’in Lübnan’a saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapatacağı yönündeki açıklamasının ardından, boğazın ticari gemi trafiğine açık olduğunu bildirdi.

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CENTCOM: “Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açık”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin sürdüğünü duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, İran’ın boğaza ilişkin son açıklamasına doğrudan atıfta bulunulmazken, 20 Haziran itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinin artarak devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, gemi trafiğine ilişkin şu ifade kullanıldı:

“Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı.”

ABD ordusu, bölgede güvenli geçişlerin devamı için görevini sürdürdüğünü belirtti.

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