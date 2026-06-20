CENTCOM: “Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açık”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin sürdüğünü duyurdu.
CENTCOM açıklamasında, İran’ın boğaza ilişkin son açıklamasına doğrudan atıfta bulunulmazken, 20 Haziran itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinin artarak devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, gemi trafiğine ilişkin şu ifade kullanıldı:
“Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı.”
ABD ordusu, bölgede güvenli geçişlerin devamı için görevini sürdürdüğünü belirtti.