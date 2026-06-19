İran ve Pakistan, ABD-İran mutabakatını görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar telefonda görüştü.

Görüşmede Arakçi, ABD’nin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi konusundaki sorumluluğuna işaret ederek, mutabakat zaptında yer alan maddelerin ihlal edilmesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulundu.

İshak Dar ise yürütülen diplomatik süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, nihai anlaşmaya ilişkin umutlu olduklarını ifade etti.

Taraflar ayrıca, iki ülke ilişkilerine dair konuları da ele aldı ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.