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AjansHaber Dünya Ermenistan’da Paşinyan’ın seçim zaferi resmileşti

Ermenistan’da Paşinyan’ın seçim zaferi resmileşti

Ermenistan’da 7 Haziran’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74’ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve hükümeti kurma hakkını kazandı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Ermenistan’da Paşinyan’ın seçim zaferi resmileşti

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre, Paşinyan’ın partisi seçimlerden birinci çıktı. Böylece Sivil Sözleşme Partisi, yeni dönemde de ülke yönetimindeki ağırlığını korudu.

Seçimlerde iş insanı Samvel Karapetyan’ın liderliğindeki Güçlü Ermenistan oluşumu yüzde 23,27 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı yüzde 9,9 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Toplam 2 milyon 485 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım oranı yüzde 58,9 olarak gerçekleşti. Seçimlerde 1 milyon 476 bin 769 seçmen oy kullandı.

Yeni parlamento üyelerinin belirlendiği seçimlerin ardından Paşinyan liderliğindeki partinin hükümeti kurma sürecini başlatması bekleniyor.

#Nikol Paşinyan
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