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AjansHaber Otomotiv Bakan Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su Jaillet'ye Turkuaz Kart takdim etti

Bakan Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su Jaillet'ye Turkuaz Kart takdim etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’ye yatırım yapan nitelikli yabancı yatırımcılar ve şirket yöneticilerine verilen Turkuaz Kart’ı Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet'ye takdim etti.

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Bakan Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su Jaillet'ye Turkuaz Kart takdim etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet'ye Turkuaz Kart verdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yatırım, üretim ve istihdam vizyonuna katkı sunan uluslararası şirket temsilcileriyle temaslarını sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım, üretim ve istihdam vizyonumuza katkı sunan uluslararası şirketlerin kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Renault Group Türkiye CEO'su Sayın Lionel Jaillet'e Turkuaz Kartımızı teslim ettik. Güçlü ekonomisi, güvenli yatırım ortamı ve istikrarlı yapısıyla Türkiye, küresel yatırımların yükselen adresi olmaya devam edecek."

"Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye" vizyonuyla sürdürülen Turkuaz Kart programı kapsamında, bugüne kadar Türkiye’ye yatırım yapan, ülkenin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayan nitelikli yabancı yatırımcılar, şirket yöneticileri ve sporculara Turkuaz Kart verildi.

Turkuaz Kart nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında verilen Turkuaz Kart, sahiplerine süresiz çalışma hakkı ve ikamet kolaylığı sağlıyor.

Programla, nitelikli yabancı yatırımcıların ve nitelikli yabancı iş gücünün Türkiye’ye kazandırılması amaçlanıyor.

#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
#Renault Group Türkiye Ceo’su Ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet
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