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Renault Group Türkiye Ceo’su Ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet Haberleri

Son Dakika Renault Group Türkiye Ceo’su Ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet Haberleri

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Güncelleme Tarihi:
Bakan Işıkhan, Renault Group Türkiye CEO'su Jaillet'ye Turkuaz Kart takdim etti
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