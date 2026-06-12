Renault Boreal, yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranıyla Bursa’dan dünyaya açılacak

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yeni Renault Boreal için banttan inme töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı törende, Türkiye’de üretilecek yeni C-SUV modelin otomotiv sanayisine, ihracata ve yerli üretim ekosistemine katkısı öne çıktı.

OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon avroluk yatırım planının önemli adımlarından biri olan Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster’ın ardından Renault’nun Türkiye’deki yerli üretim ürün gamını 4 modele çıkaracak.

“Boreal, Renault'un Bursa'dan dünyaya uzanan başarı hikayesine yeni ve çok değerli bir sayfa ekleyecek”

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Renault’un 55 yıldır Türkiye’de üretim yaptığını belirterek, Bursa tesislerinin yıllık 390 bin araç üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

OYAK Renault’un üretiminin önemli bölümünü ihraç ettiğini vurgulayan Bakan Kacır, Boreal’in Türkiye’nin otomotivde yeni nesil mobilite vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Renault, 55 yıldan bu yana Türkiye'de üretiyor, Türkiye'de kazanıyor, Türkiye'ye kazandırıyor. Yatırımlarını teşviklerimizle desteklediğimiz OYAK Renault, Türkiye'deki üretimini, 2002'den bu yana yıllık 100 binden 387 bine yükseltti. Burada 5 binden fazla çalışana istihdam sağlayan Renault Bursa tesisleri, yıllık 390 bin araç üretim kapasitesiyle, bugün ülkemizin yüksek katma değerli üretim vizyonunun öncü merkezlerinden biri. Üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Renault, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 4 milyar dolarlık ihracatla kalkınma yolculuğumuza değer kattı. Bundan böyle 30'u aşkın ülkeye ihraç edilecek Boreal, Renault'un Bursa'dan dünyaya uzanan başarı hikayesine yeni ve çok değerli bir sayfa ekleyecek."

Bakan Kacır, Türkiye’nin yerli ve uluslararası yatırımlar için güçlü bir üretim merkezi olmayı sürdüreceğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Türkiye’ye güvenenler, Türkiye’ye yatırım yapanlar hem kendileri kazanır hem Türkiye’ye kazandırır.”

“Boreal ile C-SUV segmentinde standartları yükseltiyoruz”

Renault Group Türkiye CEO’su ve OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet de Boreal’in Bursa’da üretilmesinden gurur duyduklarını belirterek, modelin Türkiye otomotiv sanayisine yapılan yatırımların güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Jaillet, Boreal’in geniş iç hacmi, iddialı tasarımı, E-Tech full hybrid motor seçeneği ve Google entegreli OpenR Link multimedya sistemiyle C-SUV segmentinde farklılaşacağını şu değerlendirmeyle aktardı:

“Boreal ile C-SUV segmentinde standartları yükseltiyoruz. Üstün tasarımı ve ileri teknolojileri ve verimli hibrit motor seçenekleriyle bu segmentte fark yaratıyoruz. Boreal, Türkiye otomotiv sanayisine olan sürekli yatırımlarımızın güçlü bir göstergesidir. Açıklamış olduğumuz gibi 4 model için planladığımız 400 milyon euro yatırımı, adım adım hayata geçiriyoruz. Duster ve Clio 6'nın ardından bugün Boreal'i sizlere sunuyoruz."

“Renault Boreal'in 2027'de Türkiye'nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz”

MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu ise Boreal’in yalnızca Türkiye’de üretilen bir model değil, Türkiye pazarı için geliştirilen stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Boreal’in yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretileceğini aktaran Tatoğlu, bu sayede modelin ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kullanıcılar için de önemli bir alternatif olacağını söyledi.

Tatoğlu, Renault’nun Clio, Megane Sedan ve Duster’ın ardından Boreal ile yerli üretim ürün gamını 4 modele çıkaracağını vurgulayarak şu hedefi paylaştı:

"Clio, Megane Sedan ve Duster ile Türkiye'de güçlü yerli ürün gamlarından birine sahibiz. Bursa'da üreteceğimiz Renault Boreal’in de bu başarı hikayesine katılmasıyla 4 yerli modelden oluşan ürün gamımızı daha da güçlendireceğiz. Bu güçlü potansiyeline olan güvenimizle, Renault Boreal'in 2027'de Türkiye'nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz."

Üç farklı motor seçeneğiyle geliştirildi

Renault Boreal, performans, verimlilik ve sürüş konforunu bir araya getiren 3 farklı motor seçeneğiyle geliştirildi. Model, Türkiye’de ilk etapta full hybrid E-Tech 160 hp ve 1.3 turbo TCe EDC 145 hp motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Ürün gamına yılın son çeyreğinde hybrid E-Tech 4x4 150 hp versiyonunun da eklenmesi planlanıyor.

Full hybrid E-Tech 160 hp versiyonun kalbinde, Türkiye’de OYAK Horse tarafından Bursa’da üretilen HR18 kodlu hibrit motor yer alıyor. Şehir içinde yüzde 80’e kadar tamamen elektrikli sürüş gerçekleştirebilen sistem, 110 kilometre/saat hıza kadar elektrik modunda kullanılabiliyor. Çok modlu otomatik şanzımanla sunulan hibrit versiyon, WLTP normlarına göre 4,8 litre/100 kilometre karma yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

Boreal’in 1.3 turbo TCe EDC 145 hp benzinli motor seçeneği ise 6 ileri otomatik EDC şanzımanla kombine ediliyor. Performans ve sürüş konforunu dengeli şekilde sunmayı hedefleyen bu versiyon, WLTP normlarına göre 6,6 litre/100 kilometre karma yakıt tüketimi değerine sahip.

Satış ve finansman avantajları açıklandı

Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilecek Renault Boreal, ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kullanıcılar için de C-SUV segmentinde yeni bir seçenek olacak.

Modelin lansmana özel başlangıç fiyatı 2 milyon 194 bin lira olarak açıklandı. Bu fiyat, 2026 model yılı Boreal’in evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olarak belirtildi.

Boreal için 200 bin lira tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı da sunulacak.

Geniş iç hacim ve Google entegre multimedya

Renault Boreal, 4,56 metre uzunluğu ve 222 milimetre yerden yüksekliğiyle geniş ve ferah bir kullanım alanı sunuyor. Modelde 630 litrelik bagaj hacmi, katlanabilir arka koltuklarla 1868 litreye kadar çıkan yükleme alanı, 19 inç alaşım jantlar, açılır panoramik cam tavan ve Harman Kardon ses sistemi öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor.

Araçta Google entegre OpenR Link multimedya sistemi, 2 adet 10 inç ekran, 100’den fazla uygulamaya erişim, My Renault bağlantılı hizmetleri, soğutma özellikli kablosuz telefon şarjı ve 25 adede varan gelişmiş sürüş destek sistemi yer alıyor.

Renault modelleri satış listesine damga vurdu

Renault, Türkiye otomobil pazarında 2026’nın ilk 5 ayında güçlü satış performansı sergiledi. Mayıs ayında en çok satan otomobil Renault Clio olurken, Renault Megane ve Renault Duster da listenin ilk 3 sırasında yer aldı.

Ocak-mayıs döneminde 24 bin 85 adet satışla yılın en çok satan modeli Renault Clio oldu. Renault Megane 13 bin 908 adetle üçüncü, Renault Duster ise 10 bin 370 adetle beşinci sırada yer aldı.

Boreal’in Bursa’da üretime katılmasıyla Renault’nun Türkiye’deki yerli üretim gücünün ve C-SUV segmentindeki iddiasının daha da artması bekleniyor.