AB’de elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40,5’lik yükseliş

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışlarında yıllık bazda yüzde 40,5 artış kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde 1 milyon 220 bin 890 elektrikli otomobil satılırken, bu araçların toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 20,7 oldu.

Elektrikli otomobil satışları, haziranda ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,7 artarak 270 bin 557'ye ulaştı.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam otomobil satışlarındaki payı ise yüzde 68,9’a ulaştı.

Benzinli otomobillere talep geriledi

Ocak-haziran döneminde benzinli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 17,2 azaldı.

Benzinli otomobil satışlarında bütün büyük pazarlarda düşüş görüldü. En sert gerileme yüzde 61,7 ile Danimarka’da yaşandı.

Danimarka’yı yüzde 48,6’lık düşüşle Hollanda, yüzde 38’lik azalışla Finlandiya ve yüzde 34,2’lik gerilemeyle Fransa izledi.

Yeni otomobil satışları 5,9 milyona yaklaştı

AB ülkelerinde toplam yeni otomobil satışları, haziranda 2025’in aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 1 milyon 147 bin 962 olarak gerçekleşti.

AB üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,2’sini hibrit, yüzde 23,6’sını elektrikli, yüzde 21,3’ünü benzinli, yüzde 10,1’ini fişli hibrit, yüzde 6,7’sini dizel ve yüzde 3,1’ini diğer yakıt türlerini kullanan araçlar oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde toplam yeni otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla 5 milyon 896 bin 683’e yükseldi.

Bu dönemde satılan yeni otomobillerin yüzde 37,3’ü hibrit, yüzde 22,2’si benzinli, yüzde 20,7’si elektrikli, yüzde 9,8’i plug-in hibrit, yüzde 7,5’i dizel ve yüzde 2,6’sı diğer yakıt türlerini kullanan modellerden oluştu.

Volkswagen satışlarda ilk sırada

AB otomobil pazarında marka bazında en fazla satış yapan şirket, yüzde 10,4’lük pazar payı ve 614 bin 801 araçla Volkswagen oldu.

Volkswagen’i yüzde 6,7 pazar payı ve 396 bin 495 satışla Skoda, yüzde 6,5 pazar payı ve 381 bin 849 satışla Toyota takip etti.

Renault, 351 bin 610 araçlık satışla dördüncü sırada yer aldı. BMW 338 bin 559 satışla beşinci, Peugeot ise 299 bin 399 satışla altıncı oldu.

Bu markaların ardından 286 bin 445 satışla Mercedes, 284 bin 194 satışla Audi, 262 bin 511 satışla Dacia ve 218 bin 279 satışla Kia sıralandı.

Tesla satışlarını yüzde 75,4 artırdı

Geçen yılın ocak-haziran döneminde AB ülkelerinde 70 bin 849 olarak kaydedilen Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,4 artarak 124 bin 242’ye ulaştı.

Şirketin AB otomobil pazarındaki toplam payı da aynı dönemde yüzde 1,3’ten yüzde 2,1’e yükseldi.