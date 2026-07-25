MGM’den 35 il için “sarı” ve “turuncu” kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporuna göre, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

13 ilde turuncu kodlu uyarı

Yağışların özellikle Karadeniz ile Marmara’nın doğu kesimlerinde şiddetini artıracağı öngörülüyor.

Bu doğrultuda Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat için kuvvetli yağış nedeniyle “turuncu” kodlu uyarı verildi.

Bolu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce’de ise kuvvetli yağışla birlikte fırtınanın da etkili olmasının beklenmesi üzerine “turuncu” kodlu uyarıda bulunuldu.

22 il sarı kodla uyarıldı

Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesinin beklendiği bölgelerde, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği bildirildi.

Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye için ise "sarı" kodlu uyarı verildi.

Söz konusu illerde yaşayan vatandaşların yerel kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşacak

Meteorolojinin paylaştığı haritadaki verilere göre rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise rüzgarın hızının saatte 50-70 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 37 dereceye ulaştığı görülürken, iç bölgelerde yağışların etkisiyle serinleme yaşanacak.

Meteorolojiden olumsuz hava koşullarına karşı uyarı

Meteoroloji yetkilileri, beklenen hava koşulları nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.