Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski valinin eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sonel, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan korucubaşı Y.A. ise savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Handan Sonel’in tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan zanlıların sayısı 15’e ulaştı.