Elektrikli araç şarj soket sayısı haziranda 45 bin 97 oldu

Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı haziran ayında büyümeye devam etti.

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,09 artışla 45 bin 97’ye ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) haziran ayına ilişkin “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,90 artarak 3 bin 545 megavata yükseldi.

Haziranda şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 72 bin 530 megavatsaat olarak gerçekleşti. Bu tüketimin yüzde 59,42’sine karşılık gelen 43 bin 95 megavatsaatlik bölümü yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, 29 bin 436 megavatsaatlik kısmı diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası’na sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılmasında ve temiz enerji kullanımının teşvik edilmesinde kritik rol oynuyor.

Tüketimde İstanbul ilk sırada

Rapora göre, haziranda şarj istasyonlarında elektrik tüketiminde 20 bin 902 megavatsaatle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 9 bin 884 megavatsaatle Ankara, 4 bin 624 megavatsaatle İzmir izledi.

AC ve DC şarj soketi sayısı arttı

Mayıs ayında 44 bin 175 olan toplam şarj soketi sayısı, haziranda 45 bin 97’ye yükseldi.

Bu dönemde AC şarj soketi sayısı 25 bin 434’e, DC şarj soketi sayısı ise 19 bin 663’e ulaştı.

Elektrikli araç sayısı 450 bini geçti

Türkiye’de elektrikli araç sayısı da haziranda artış gösterdi.

Mayıs ayında 440 bin 327 olan elektrikli araç sayısı, haziranda 450 bin 38’e çıktı.