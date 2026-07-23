Skoda, Karoq üretiminde 1 milyon adede ulaştı

İlk kez 2017 yılında tanıtılan Karoq, sunduğu geniş yaşam alanı, pratik kullanım özellikleri ve zengin donanımıyla markanın öne çıkan SUV modelleri arasında yer aldı. Yaklaşık 60 ülkede satışa sunulan model, Skoda'nın SUV ürün gamında en fazla tercih edilen üçüncü model olma özelliğini taşıyor.

Karoq, pazarlara göre 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI benzinli motorların yanı sıra 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Modelde 85 kW ile 140 kW arasında güç üreten motor seçenekleri bulunurken, önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar da tercih edilebiliyor.

Müşterilerin yüzde 73'ü otomatik şanzımanı tercih ederken, yüzde 27'si manuel şanzımanlı versiyonları seçiyor. Karoq'da en fazla tercih edilen gövde rengi yüzde 16 ile Büyülü Siyah olurken, onu yüzde 14 ile Graphite Gri ve yüzde 13 ile Ay Beyazı izliyor. Modelin en büyük pazarlarını ise Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık oluşturuyor.

Karoq birçok uluslararası ödüle layık görüldü

Skoda'nın ödüllü modelleri arasında yer alan Karoq, Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü, 2018 Çek Cumhuriyeti'nde Yılın Otomobili ve 2023 What Car? "En İyi Fiyat/Fayda Oranına Sahip Aile SUV'u" başta olmak üzere birçok uluslararası ödül kazandı.

Skoda, Karoq'un yeni nesline yönelik geliştirme çalışmalarını sürdürürken, modelin halefini 2027'nin sonu ile 2028 yılının başı arasında tanıtmayı hedefliyor.