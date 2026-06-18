Türkiye’de elektrikli araç şarj soketi sayısı 44 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Mayıs 2026 dönemine ilişkin “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de geçen ay önceki aya kıyasla yüzde 3,55 artış göstererek 3 bin 412 megavata ulaştı.

Mayıs ayında şarj istasyonlarında toplam elektrik tüketimi 76 milyon 973 bin 976 kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu tüketimin yüzde 42,04’üne karşılık gelen 32 milyon 358 bin 941 kilovatsaatlik bölümü yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. Diğer istasyonlardan karşılanan tüketim ise 44 milyon 615 bin 35 kilovatsaat oldu.

Yenilenebilir kaynaklardan üretimini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası’na (YEK-G) sahip yeşil şarj istasyonları, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması açısından önemli rol üstleniyor.

Tüketimde ilk sırada İstanbul yer aldı

Mayısta elektrikli araç şarj tüketiminde 19 bin 514 megavatsaatle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 9 bin 972 megavatsaatle Ankara, 4 bin 410 megavatsaatle İzmir izledi.

Nisan ayında 43 bin 9 olan toplam şarj soketi sayısı, mayısta 44 bin 175’e yükseldi. Aynı dönemde AC şarj soketi sayısı 25 bin 634’e, DC şarj soketi sayısı ise 19 bin 541’e ulaştı.

Öte yandan, nisanda 427 bin 486 olan elektrikli araç sayısı mayısta 440 bin 327’ye çıktı.