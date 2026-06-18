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AjansHaber Gündem Gümrük Muhafaza ekiplerinden dev operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerinden dev operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne’deki İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 4 ton 321 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(DHA)
Gümrük Muhafaza ekiplerinden dev operasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen bir tır, giriş işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara sevk edildi.

Yapılan kontroller sonucunda araçta 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturma sürüyor

Operasyona ilişkin soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin imha edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

#Gümrük Muhafaza ekipleri
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