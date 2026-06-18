Gümrük Muhafaza ekiplerinden dev operasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen bir tır, giriş işlemlerinin ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince detaylı arama için hangara sevk edildi.

Yapılan kontroller sonucunda araçta 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturma sürüyor

Operasyona ilişkin soruşturmanın Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin imha edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.