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AjansHaber Otomotiv Fiat Egea Sedan’da 11 yıllık üretim perdesi kapandı

Fiat Egea Sedan’da 11 yıllık üretim perdesi kapandı

Tofaş’ın Bursa fabrikasında 2015 yılından bu yana üretilen ve “Ezber Bozan Sedan” sloganıyla yollara çıkan Fiat Egea Sedan’ın üretimi, planlanan takvim doğrultusunda 30 Haziran itibarıyla resmen sonlandırıldı.

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Fiat Egea Sedan’da 11 yıllık üretim perdesi kapandı

Tofaş’ın Bursa’daki üretim tesislerinde 2015 yılından bu yana aralıksız şekilde üretilen model, belirlenen üretim takviminin sona ermesiyle bantlara veda etti.

Türkiye yollarında geniş kullanıcı kitlesine ulaşan model, fiyat politikası, yaygın servis ağı ve yedek parça tedarikindeki avantajlarıyla pazarda önemli bir yer edindi. Egea Sedan, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari filolar tarafından yoğun ilgi gören modeller arasında yer aldı.

Üretim takvimi talep nedeniyle uzatılmıştı

Tofaş tarafından daha önce yapılan planlamada, Egea Sedan’ın üretiminin 2025 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyordu.

Pazardaki talep ve şirketin üretim planlaması doğrultusunda modelin üretim süresi Haziran 2026 sonuna kadar uzatıldı. Belirlenen nihai takvimin dolmasıyla birlikte üretim süreci de resmen sona erdi.

Son Egea Sedan banttan indirildi

30 Haziran 2026 itibarıyla Bursa Tofaş fabrikasındaki Egea Sedan üretim hatları durduruldu.

Fabrikada üretilen son Fiat Egea Sedan, tesis çalışanlarının katılımıyla üretim bandından indirildi. Böylece 2015 yılında yollara çıkan model, yaklaşık 11 yıllık üretim geçmişinin ardından sıfır üretim bandına veda etti.

Türkiye yollarında kalmaya devam edecek

Fiat Egea Sedan’ın üretimi sona erse de modelin ikinci el piyasasındaki varlığı ve trafikteki yoğunluğu nedeniyle uzun yıllar Türkiye yollarında kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Türkiye otomotiv pazarında özellikle ulaşılabilir sedan modeller arasında öne çıkan Egea Sedan, üretimden kalkmasıyla birlikte yerini Tofaş’ın yeni dönem üretim planlamalarına bırakacak.

Bursa fabrikasında yeni dönem

Egea Sedan’ın üretiminin sona ermesiyle Tofaş’ın Bursa’daki üretim tesislerinde yeni bir üretim dönemine geçilmesi planlanıyor.

Şirketin daha önce duyurduğu stratejik planlama kapsamında, Egea’dan boşalan üretim kapasitesinin Stellantis grubunun yeni nesil ticari araç platformları ile elektrikli ve hibrit mobilite projelerine yönlendirilmesi hedefleniyor.

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