Türkiye’de SUV segmentinin lideri Toyota C-HR Hybrid oldu

Toyota C-HR Hybrid, coupe SUV tasarımı, 5. nesil hibrit teknolojisi, dinamik sürüş özellikleri ve kaliteli materyallerle hazırlanan modern kabiniyle Türkiye’de kullanıcıların en çok tercih ettiği SUV modeli oldu. İlk kez 2016 yılında tanıtılan Toyota C-HR, geride kalan 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2,1 milyonun üzerinde, Avrupa’da ise 1,2 milyondan fazla satış adedine ulaşarak Toyota’nın en başarılı modellerinden biri konumuna geldi.

Toyota’nın Sakarya’daki üretim tesislerinde üretilen Toyota C-HR, pazara sunulduğu günden itibaren Türkiye’de de yoğun ilgi gördü. 2016 yılından bu yana Türkiye’de satışta olan model, 74 bin adedin üzerinde satış başarısı elde etti.

“Yollar için tasarlanan konsept otomobil”

İkinci nesliyle iddiasını daha da ileri taşıyan Toyota C-HR Hybrid, “Yollar için tasarlanan konsept otomobil” yaklaşımıyla geliştirildi. Sportif tasarımI, dijital kokpiti, kişiselleştirilebilir kullanıcı deneyimi ve gelişmiş hibrit teknolojileriyle dikkat çeken model, premium SUV deneyimini daha üst seviyeye taşıyor.

Geniş ürün gamıyla farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veren Toyota C-HR Hybrid, temmuz ayına özel 2 milyon 250 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid, ÖTV muafiyeti avantajıyla da öne çıkıyor. Sportif coupe SUV tasarımı, 5. nesil hibrit teknolojisi ve zengin donanım seçenekleriyle segmentinde fark yaratan model, performansı yüksek yakıt verimliliğiyle birlikte sunuyor.

Euro NCAP çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızlı güvenlik derecesi ve Toyota Safety Sense sürüş destek sistemleriyle güvenliği üst seviyeye taşıyan Toyota C-HR Hybrid, Toyota Garanti ON programı kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti avantajı sağlıyor. Ayrıca tüzel müşteriler, temmuz ayına özel 10 bin TL peşinat avantajıyla Toyota C-HR Hybrid sahibi olabiliyor.