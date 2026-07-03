Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yarın Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 4 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Şerif arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacağını belirtti.

Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bölgesel ve küresel gelişmeler masada

Liderlerin görüşmesinde ekonomik iş birliğinin yanı sıra bölgesel istikrarı ilgilendiren güncel gelişmeler ile uluslararası gündemde öne çıkan konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Ortak İş Forumu düzenlenecek

Ziyaret programı kapsamında, iki ülkenin iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek ortak bir İş Forumu da düzenlenecek. Forumda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatların ele alınması öngörülüyor.