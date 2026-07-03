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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğinin güçlendirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İş birliğinin güçlendirilmesi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. İlişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmak da önemli.” ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi mesajı

Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne de değinerek, “Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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