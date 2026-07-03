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AjansHaber Gündem AKOM’dan İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle hafta sonu İstanbul’da gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerindeki seviyelerden 27 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

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AKOM’dan İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının hafta sonu İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

Sağanak sabah başlayacak

Tahminlere göre kentte yarın saat 08.00’de başlayacak sağanak yağışın, akşam saat 20.00’ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışların yer yer kuvvetli olacağı, atmosferdeki kararsızlık nedeniyle gök gürültülü sağanak ile yerel dolu geçişlerinin görülebileceği bildirildi.

AKOM, şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşebileceğini, kuvvetli sağanaklara şimşek, yıldırım ve yerel ölçekte küçük çaplı dolu yağışlarının eşlik edebileceğini açıkladı.

Sıcaklıklar düşecek

Hafta boyunca 31 ila 34 derece arasında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklıklarının, hafta sonuyla birlikte yaklaşık 27 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış, yıldırım ve olası dolu nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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