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AjansHaber Gündem İstanbul’da havai fişek ve meşale kullanımına 3,5 aylık yasak

İstanbul’da havai fişek ve meşale kullanımına 3,5 aylık yasak

İstanbul Valiliği, artan orman yangını riskine karşı kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışını ve kullanımını 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

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İstanbul’da havai fişek ve meşale kullanımına 3,5 aylık yasak
KAYNAK: (AA)

İstanbul Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Valilik kararıyla, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı ile yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Vali Davut Gül’ün imzasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması ile havai fişek kaynaklı yangın risklerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Orman yangınlarına karşı ek tedbir

Yazıda, daha önce alınan kararla ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı hatırlatılarak, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve orman yangını vakaları nedeniyle ilave önlemlerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Denetimler aralıksız sürecek

Valilik, yasak kapsamında havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin hem satışının hem de kullanımının yasaklandığını bildirdi.

Kaymakamlıklar başta olmak üzere ilgili kurumların yasağın uygulanmasını titizlikle takip edeceği belirtilirken, kolluk kuvvetlerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği, yasağa aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

#havai fişek
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