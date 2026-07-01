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AjansHaber Gündem Bolu Belediyesine “zimmet” ve “kara para aklama” operasyonu: 10 gözaltı

Bolu Belediyesine “zimmet” ve “kara para aklama” operasyonu: 10 gözaltı

Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine yönelik yürütülen “zimmet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Bolu Belediyesine “zimmet” ve “kara para aklama” operasyonu: 10 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “zimmet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)” soruşturması kapsamında Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y.‘nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediyenin iştirak şirketlerinde görev yapan İ.Ç, O.Ö, S.G, V.Y, S.G, Y.G, İ.G, D.M. ve A.K’nin de yakalandığı öğrenildi.

Belgelere el konuldu

Şüphelilerin evleri, araçları ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla ilgili olduğu değerlendirilen bazı belgelere el konuldu.

Soruşturma sürüyor

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ederken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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