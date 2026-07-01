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2026-YKS’de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değiştirildi

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) ilişkin yapılan incelemeler sonucunda bir soru iptal edilirken, bir sorunun doğru cevabı değiştirildi.

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2026-YKS’de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değiştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS kapsamında uygulanan AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki bir soruyu iptal ederken, Matematik testindeki bir sorunun doğru cevabını da değiştirdi.

Bir soru iptal edildi

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda, AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Matematik testinde cevap değişikliği

Aynı değerlendirme kapsamında, AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 23 numaralı sorunun doğru cevabı ise “C” seçeneğinden “A” seçeneğine düzeltildi.

ÖSYM, sınav puanlarının 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alan ilgili hükümler doğrultusunda hesaplanacağını bildirdi.

#ösym
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