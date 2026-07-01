Türkiye, NATO’nun güvenlik mimarisinde stratejik rolünü güçlendiriyor

Türkiye, Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan güvenlik tehdidinin ardından NATO’ya üyelik sürecini başlattı. Kore Savaşı’na Birleşmiş Milletler çağrısıyla asker gönderen Türkiye’nin üyeliği, 18 Şubat 1952’de resmiyet kazandı. Aynı yıl Lizbon’da düzenlenen törende Türk bayrağı, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) göndere çekildi.

Yaklaşık 3 bin personelle NATO görevlerine katkı sağlıyor

Türkiye, NATO bünyesinde Afganistan, Kosova, Bosna Hersek, Libya ve Irak başta olmak üzere birçok harekat ve misyona aktif katkı sundu.

Halihazırda Kosova Gücü (KFOR), Deniz Muhafızı Harekatı, Daimi Deniz Kuvvetleri, NATO Hazırlık İnisiyatifi, Müttefik Mukabele Kuvveti, NATO Güvence Tedbirleri, Afrika Birliği’ne destek faaliyetleri ile entegre hava ve füze savunma sistemine yaklaşık 3 bin personelin yanı sıra çeşitli silah, araç ve platformlarla destek veriliyor.

NATO tatbikatlarında etkin rol üstleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO’nun birlikte çalışabilirlik kapasitesini geliştirmeye yönelik tatbikatlarda da yoğun şekilde görev alıyor.

TSK, 2023 yılında 34, 2024 yılında 39, 2025 yılında ise 50 NATO tatbikatına katıldı.

Steadfast Dart Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu’dan havalanan TB-3 SİHA’nın Baltık Denizi üzerinde hedefi başarıyla vurması, gemiden kalkış yapan bir insansız hava aracının ilk kez atışlı NATO tatbikatında görev alması olarak kayıtlara geçti.

Komuta görevlerinde de öne çıkıyor

Türkiye, NATO’ya yalnızca personel ve teçhizat desteği vermekle kalmıyor, birçok kritik komuta görevini de üstleniyor.

Türk Deniz Kuvvetleri NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı, Akdeniz Görev Kuvveti Komutanlığı ve Karadeniz Görev Kuvveti Komutanlığı gibi önemli görevleri yürütürken, Kosova Gücü Komutanlığı görevini de ikinci kez üstleniyor.

Türkiye ayrıca Deniz Muhafızı Harekatı’na en fazla katkı sağlayan ülke konumunda bulunuyor.

Hava ve savunma kabiliyetleriyle katkısını sürdürüyor

Türk Hava Kuvvetleri, NATO Hava Polisliği görevlerini daha önce Litvanya, Polonya ve Romanya’da yerine getirirken, bu yıl ağustos-kasım döneminde Estonya’da yeniden görev yapacak.

Türkiye ayrıca havadan ihbar ve kontrol uçakları, havadan yakıt ikmal kabiliyeti ile uydu görüntü desteği sağlayarak NATO operasyonlarına katkı sunmayı sürdürüyor.

Yüksek teknoloji NATO’nun hizmetinde

Savunma sanayisindeki yerli ve milli projeler de Türkiye’nin NATO içindeki konumunu güçlendiriyor.

“Çelik Kubbe”, “KAAN” ve “Altay” gibi projelerle ittifakın teknolojik kapasitesine katkı sağlayan Türkiye, insansız sistemler alanındaki bilgi birikimi doğrultusunda NATO İnsansız Sistemler Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulması çalışmalarını da yürütüyor.

Türkiye’nin 2025 yılında gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,33’ünü savunmaya ayırmasıyla NATO’nun savunma harcaması hedefinin üzerinde yer aldığı belirtiliyor.

2026 NATO Zirvesi Ankara’da düzenlenecek

7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Türkiye’nin ittifak içindeki diplomatik ağırlığını ortaya koyması bekleniyor.

Zirvede Türkiye’nin NATO’nun birlik ve dayanışmasının güçlendirilmesi, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinin korunmasına yönelik kararlılığın vurgulanması ve ittifak üyelerinin Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarını yinelemeleri yönündeki beklentilerini gündeme taşıması öngörülüyor.

Bakanlık kaynaklarına göre Türkiye, NATO içinde yalnızca bir cephe ülkesi değil güvenlik üreten, kriz yöneten ve çözüm geliştiren merkezi bir müttefik olarak öne çıkarken, 2028’den itibaren NATO Müttefik Mukabele Kuvveti (ARF) liderliğini üstlenerek ittifakın en kritik görevlerinden birini yürütecek.