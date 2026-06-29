Ankara’da NATO Zirvesi öncesi asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Kent genelinde yürütülen uygulamalar kapsamında ekipler, belirlenen noktalarda araç ve kişilere yönelik kontroller gerçekleştiriyor.

Tunalı Hilmi Caddesi’nde denetim

Tunalı Hilmi Caddesi’nde yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve kişiler denetlendi.

Polis ekipleri, sürücülerin ehliyet ve araç evraklarını kontrol ederken, bazı araçlarda da arama yaptı.



Kurallara uymayan sürücülere ceza

Denetimlerde belgeleri eksik olan ve trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara genelinde belirlenen noktalarda asayiş ve trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.